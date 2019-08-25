وزير الداخلية يوجه بتبسيط الإجراءات الخاصة بالوافدين إلى العراق

2019/08/25 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري اليوم الأحد السفير الاندونيسي في العراق سفزين نور الدين في مكتبه الخاص بالوزارة.

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