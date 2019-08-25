2019/08/25 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله ، بعدم السماح بتكرار تجربـة الطائرات المسيرة في العراق ، معتبرا ان الولايات المتحدة تعمل على احياء تنظيم “داعش” في العراق من جديد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصر الله: لن نسمح بتكرار تجربـة الطائرات المسيرة في العـراق) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصر الله: لن نسمح بتكرار تجربـة الطائرات المسيرة في العـراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).