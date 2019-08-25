النصر يدين الاعتداء على الحشد ويطالب بتحييد العراق عن الصراعات الاقليمية

2019/08/25 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- جدد ائتلاف النصر، إدانته ورفضه الاعتداء على معسكرات الحشد الشعبي وسائر المؤسسات الامنية والعسكرية.وذكر بيان للنصر تلقت /SNG/،نسخة منه انه “سبق وان طالب الحكومة في 19 تموز 2019 بممارسة مسؤولياتها وفتح تحقيق رسمي حول هذه الاعتداءات، واعلان نتائجها الى الراي العام”.وجدد ائتلاف النصر “رفضه اي عدوان او انتهاك للسيادة العراقية من اي ...

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