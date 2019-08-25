2019/08/25 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC بعد ضغط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وتهديده بفرض عقوبات، رضخت إيران لطلب الاتحاد بالسماح للنساء بحضور مباراة منتخب إيران ضمن تصفيات كأس العالم 2022 المقرر والمقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد ضغط عن طريق رئيسه السويسري جاني إنفانتينو في الفترة الماضية على طهران […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تهديد من “فيفا”..السماح للإيرانيات بدخول الملعب في تصفيات مونديال 2022 المركز الخبري الوطني.

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