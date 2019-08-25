2019/08/25 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ خطوة برس اعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الاحد، القبض على متهمين بسرقة عجلة نوع كراون شمالي المحافظة.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “شعبة مكافحة سرقة السيارات التابعة إلى مكافحة اجرام النجف قامت بالقاء القبض على متهمين بسرقة مركبة نوع كراون تعود لاحد المواطنين”.واضافت أن “قائد شرطة النجف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بسرقة عجلة في النجف وكالة خطوة برس.

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