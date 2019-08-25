كيف تحافظ على برودة منزلك في الصيف باستخدام العلم

2019/08/25 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل تشعر بالحر؟ أنا ايضاً أشعر بالحر، الجميع يشعر بالحر، ولكن ماذا يمكنك أن تفعل لتبقي نفسك بارداً، عندما لا يكون لديك تكييف؟

لا تخف أبداً، لأن العلم لديه الجواب، لن تحتاج إلى آلات معقدة لتخفيض درجة الحرارة في منزلك، ولكن مع القليل من الخداع وبعض التعديلات الطفيفة، يمكنك أن تنجو من حرارة أشد شهور السنة حرارة.

لذا إليك بعض الاقتراحات أدناه، حاول معرفة ما إذا كان أي منها يمكن أن يخفف من مشكلة ارتفاع الحراة في فصل الصيف، وإذا كنت قد وجدت حلاً خاصاً بك لتبقي منزلك بارداً، فلماذا لا تنشره في التعليقات وتسمح للآخرين بتجربته والإستمتاع به؟.

ابق الستائر مغلقة

قد يبدو هذا واضحاً، لكن إغلاق الستائر هو ما يحول دون أن تصبح نوافذ منزلك مثل البيوت البلاستيكية، اذ أن أكثر من 30% من الحرارة تأتي من النوافذ، ولذلك فإن إغلاق النوافذ يقلل من الحرارة الواردة لأنها سوف تنعكس نحو الخارج، وبذلك تنخفض درجة الحرارة.

يمكنك أن تستخدم الستائر العاتمة لأنها ستكون أفضل في هذة الحالة.

الجدير بالذكر أن الستائر الحمراء والصفراء والبرتقالية تعكس الكم الأكبر من الحرارة.

افتح (وأغلق!) الأبواب

في حين أنه من المنطقي إبقاء أكبر عدد ممكن من الأبواب مفتوحة داخل منزلك مما يسمح بخلق تيار هوائي، حاول إغلاق أبواب الغرف التي لا تستخدمها.

هذا سيمنع الهواء البارد من الوصول إلى هذه الغرف، وهذا يعني أن الغرف التي تريدها حقاً أن تظل باردة هي فقط التي ستصلها الكمية الأكبر من الهواء البارد.

زوّد المراوح بأكياس الجليد

إذا كان لديك مراوح أرضية في منزلك، فحاول وضع وعاء من الماء المثلج أمامها عند تشغيلها.

سيؤدي ذلك إلى جعل المروحة تنفخ الهواء البادر الذي يصدره الجليد أثناء تبخره، بدلاً من مجرد تحريك الهواء الدافئ الموجود داخل المنزل.

إنشاء شبكة من المراوح

يمكنك أن تظهر ذكائك بإستخدام المراوح لتحسين تدفق الهواء في منزلك.

استخدم خدعة كيس الجليد والأبواب المفتوحة لتحريك الهواء البارد عبر المنزل، بدلًا من توجيه المراوح بشكل عشوائي لتقوم بتحريك الهواء بشكل دائري.

على سبيل المثال يمكنك وضع مروحة لدفع الهواء البارد داخل الغرفة وأخرى تدفع الهواء الساخن خارجاً عبر النافذة.

مما يؤدي إلى خلق تدفق هوائي جيد.

لا تفعل شيئاً

جدّياً.



لا تقم بتشغيل الحاسوب، لا تستخدم مجفف الشعر، وبطبيعة الحال تجنب الحركة الزائدة في عرفة المعيشة، يمكنك فقط أن تجلس هناك، حسناً لا تجلس صامتاً، ولكن على الرغم من ذلك فإن إيقاف تشغيل الأجهزة والأضواء خطوة جيدة للبدء.

استغل النوافذ بذكاء

افتح النوافذ في الليل عندما يكون الهواء لطيفاً للسماح بدخول الهواء البارد، ولكن عندما تشرق الشمس، أغلق النوافذ (على الأقل لبعض الوقت) لاحتجاز الهواء البارد لأطول فترة ممكنة.

تدوير مراوح السقف في الاتجاه الآخر

قد يبدو الأمر غريباً، لكن تبريد المنزل يعني نقل الهواء الساخن بعيداً، بدلاً من تحريكه في أرجاء الغرفة.

إحدى الطرق الجيدة للقيام بذلك هي ضبط مراوح السقف لديك لتدور بعكس إتجاه عقارب الساعة، بحيث تقوم الشفرات بسحب الهواء بدلاً من دفعه لأسفل.

استخدم الماء

شرب الماء قد يبدو حلاً بديهياً، حاول أن تشرب حوالي لترين من الماء يومياً، وستبقى نفسك بارداً، لكن الماء له استخدامات أخرى أيضاً!

املأ زجاجة الرش بالماء وامنح نفسك رشة من الماء عندما تشعر بالحر، أو قم بتجميد منديل أو علبة ثلج واستخدمها لتبريد رقبتك وذراعيك وساقيك.

تبديل وتبريد الملاءات

اختيار ملاءات القطن أو الحرير يمكن أن يساعد في الحفاظ على سريرك أكثر انتعاشاً.

للحصول على جرعة سريعة من البرودة لمساعتدك على النوم، يمكنك أن تضع الملاءات في كيس بلاستيكي ثم ضعها في الثلاجة لبضع دقائق قبل الذهاب للنوم.

ازرع بعض النباتات المنزلية

بعض النباتات مثل الصبار والبروميلياد، تحصل على الماء من الهواء، بدلاً من سقيها.

هذا يعني أنها تقوم بسحب الرطوبة من الهواء في منزلك، مما يجعلك أكثر برودة.

إذا لم تنجح أي من الخطوات السابقة، فانتقل للعيش في القطب الجنوبي

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