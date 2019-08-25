ميلان يبدأ الدوري الايطالي بخسارة امام اودينيزي

2019/08/25 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سقط آي سي ميلان في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، بالخسارة أمام مضيفه أودينيزي بهدفٍ دون مقابل في مباراة جمعتهما على أرضية ملعب فريولي.

ودخل ميلان المباراة بتشكيلة غريبة ضمت الثلاثية فابيو بوريني وهاكان تشالهانوجلو ولوكاس باكيتا، وافتقدت المنطقة للاعب خط الوسط الدفاعي المتوازن، وهذا ساعد أودينيزي على السيطرة على المباراة.ورغم أفضلية أودينيزي في الشوط الأول إلا أنه انتهى بالتعادل السلبي، وبجانب تحسن “الروسونيري” في الشوط الثاني لكن أصحاب الأرض تمكنوا من افتتاح التسجيل.وسجل هدف أودينيزي الوحيد في المباراة اللاعب رودريجو بيكاو، بعد استلامه عرضية من ركلة ركنية نفذها الأرجنتيني رودريجو دي بول بعد أقل من دقيقة على دخوله المباراة.وحاول ميلان تعديل النتيجة بدخول عدد من اللاعبين مثل الوافدان رافائيل لياو وإسماعيل بن ناصر، وفرانك كيسيه، إلا أن الفريق خسر أول ثلاث نقاط في النهاية.



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