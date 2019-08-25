الزراعة تكشف أرقاماً مهمة عن انتاج المحاصيل وسبب تأخر صرف مستحقات الفلاحين

2019/08/25 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، عن ارقاماً مهمة عن انتاج المحاصيل وسبب تأخر صرف مستحقات الفلاحين.

وقال النايف {للفرات نيوز} ان" مجلس الوزراء أصدر قراراً بإعطاء مستحقات الفلاحين خلال أسبوع من عملية التسليم، وجرى الموضوع لفترة محدودة؛ لكن حجم الاستلام لمحاصيل الحبوب هذا العام ضعف العام الماضي حيث تم استلام في العام الماضي {2} مليون و{300} الف طن من الحنطة واليوم وصلنا الى مقتربات {5} مليون طن".



وأضاف" هذه معاملات مالية نحتاج الى وقت لترويجها فالأموال مرصودة ومتوفرة وتدريجا تعطى للفلاح ووزارة التجارة تعمل جاهدة بهذا الاتجاه من اجل استيعاب هذه الكميات وحسب الدفعات المالية التي تأتي للوزارة"، مشيرا الى ان" الفلاح يريد دائما مستحقاته سريعا ونحن ندعمه وندعو التجارة الى الإسراع في دفع مستحقات المزارعين".وتابع النايف" الخطة الزراعية الصيفية مرت وكانت واعدة وصلت الى مقتربات {3} مليون دونم وخاصة محصول الشلب الذي وصل الى {650} الف دونم وهذا لم يحصل منذ 20 عاماً".واكد" المياه متوفرة لمدة عامين لدينا 46 مليار متر مكعب من الماء تغطي جميع الخطة الصيفية المقبلة وكذلك المحاصيل الزراعية".واختتم النايف حديثه بالقول" الموسوم الشتوي للحنطة كان 12 مليون طن ووصلنا الى مقتربات 5 مليون طن من الشعير في حين كان في العام الماضي 27 الف طن وهو انجاز كبير لوزارة الزراعة".انتهى

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