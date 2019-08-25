المرور العامة تعلن البدء بالمحاسبة على الإشارات الضوئية ابتداءً من اليوم

2019/08/25 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المديرية في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، أنه "من هذا اليوم، ستبدأ المحاسبة على الإشارة الضوئية حيث منذ أن بدأنا العمل بها كنا نكتفي بالتوجيه فقط".وخاطبت المديرية، المواطنين بالقول "عند اقترابكم من أي تقاطع اذا شاهدتم وقوف رجل المرور للمراقبة فقط أو لا يوجد رجل مرور فعليكم الالتزام بالإشارة، أما اذا لاحظتم إعطاء الإشارة لكم من رجل المرور فيجب العمل بإشارته".واعتبرت، أن "عدم الالتزام بالإشارة سيؤدي إلى فرض غرامة ثلاثون الف دينار وحسب القانون الحالي".

انتهى.ص.هـ.ح.

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