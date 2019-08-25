الحكيم يبحث مع السفير الصيني تعزيز العلاقات بين البلدين والأوضاع الإقليمية

2019/08/25 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الاحد، مع السفير الصيني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن الاوضاع السياسية في الشرق الاوسط.وذكر اعلام وزارة الخارجية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان الحكيم “استقبل في مكتبه ببغداد السفير الصيني لدى العراق تشانغ تاو، وجرى في اللقاء بحث سبل […]

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