الطلبة يجدد التعاقد مع 6 من لاعبي الفريق

2019/08/25 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة اليوم الاحد، التعاقد مع 6 من لاعبي الفريق، لتمثيل الأنيق في الموسم المقبل.

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