الكعبي يدعو للاسراع في انجاز المعاملات التقاعدية لذوي الشهداء وتخصيص الأراضي السكنية اليهم

2019/08/25 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الى بذل قصارى الجهود الحكومية لرعاية عوائل الشهداء ومنحهم كافة الاستحقاقات المادية والمعنوية الخاصة بهم.

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