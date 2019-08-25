2019/08/25 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC بينت عمليات الحشد الشعبي، الاحد، ان طائرتين اسرائيليتين اخترقتا الاجواء العراقية واستهدفت قطعات الحشد الشعبي على بعد 15 كم عن الحدود مع سورية، موضحة ان الاستهداف اسفر عن استشهاد فرد من الحشد الشعبي واصابة اخر بجروح.وذكرت العمليات في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” : “ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي: طائرتان اسرائيليتان استهدفتا قواتنا بمسافة 15 كم عن الحدود السورية المركز الخبري الوطني.

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