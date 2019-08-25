حسن نصر الله: الطائرات الإسرائيلية المسيرة تقصف العراق ونتنياهو يباهي بذلك

2019/08/25 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، القصف الإسرائيلي لدمشق، وسقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت بأنه موقف شديد الخطورة.

وأكد نصر الله في كلمة بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير الجرود الشرقية، ان ما جرى يشكل خرقاً فاضحاً وكبيرا، للمعادلات التي أرسيت بعد احداث تموز، والسكوت عنه سيؤسس لمسار خطير ضد لبنان، وستكون هناك طائرات مسيرة مماثلة في كل فترة، على حد تعبيره، لافتا الى ان هذا الخرق، سيؤدي إلى تكرار السيناريو العراقي في لبنان، حيث تقوم الطائرات المسيرة بقصف مراكز للحشد الشعبي في العراق، بينما يتباهى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بذلك.

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