العراق وسلطنة عمان يبحثان اخر التحضيرات لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في بغداد

2019/08/25 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العراق مع سلطنة عمان اخر التحضيرات لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في بغداد.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم , ان سفير العراق في مسقط علي مهدي الدباغ التقى وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي بمقر وزارة الخارجية العمانية ” .وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة وكذلك بحث الاوضاع السياسية الراهنة […]

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