كربلاء تسوق اكثر من 8 مليون كغم من اللحوم البيضاء خلال ستة اشهر

2019/08/25 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة أعلنت مديرية زراعة كربلاء، الاحد، ان مشاريع بيض فروج اللحم في المحافظة سوقت أكثر من ( 8 ) مليون و(500 ) ألف كغم من لحوم الدجاج خلال النصف الأول من عام 2019 من اجل سد حاجة السوق المحلية والوصول الى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن.وقال مدير المديرية رزاق الطائي في بيان […]

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