عمليات الحشد: القصف الاسرائيلي لقواتنا كان بتغطية امريكية

2019/08/25 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبينت عمليات الحشد الشعبي، الاحد، ان طائرتين اسرائيليتين اخترقتا الاجواء العراقية واستهدفت قطعات الحشد الشعبي على بعد 15 كم عن الحدود مع سورية، موضحة ان الاستهداف اسفر عن مقتل فرد من الحشد الشعبي واصابة اخر بجروح.وذكرت العمليات في بيان تلقته “كلكامش برس”، “ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية للعراق عاودت غربان الشر الإسرائيلية استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الاراضي العراقية بمحافظة الأنبار على طريق عكاشات القائم بمسافة تقرب من ١٥ كيلو مترا عن الحدود مما ادى الى استشهاد مجاهد وإصابة آخر بجروح بليغة”.واضافت ان “هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي للمنطقة فضلا عن بالون كبير للمراقبة بالقرب من مكان الحادث، وتزامن مع بدء المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر في غرب العراق بمشاركة قواتنا البطلة من جيش وشرطة وحشد والتي تلاحق فلول الجماعات الإرهابية”.واكدت: “نعاهد الشعب العراقي الأصيل ان هذا الاعتداء لن يثني قوات الحشد الشعبي عن اداء دورها الوطني في مكافحة الاٍرهاب والدفاع عن أرض العراق”.

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