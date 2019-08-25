بيان للحشد: غربان الكيان الصهيوني قامت بقصف قواتنا على الحدود

2019/08/25 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اتهم عمليات الحشد الشعبي، مساء اليوم الأحد، من ما أسمتها بـ”غربان الشر الإسرائيلية” بقصف قوات اللواء 45 في محافظة الأنبار على الحدود العراقية السورية.وقالت عمليات الحشد في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه “ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية للعراق عاودت غربان الشر الإسرائيلية استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين […]

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