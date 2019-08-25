2019/08/25 | 21:37

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الحشد الشعبي في بيان له: طائرتان مسيرتان للكيان الصهيوني استهدفتا الحشد الشعبي في الأنبار

أصدرت عمليات الحشد الشعبي ،الأحد، بيانا بشأن الاستهداف الذي طال

قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار من قبل طائرتين مسيرتين.

وقالت عمليات الحشد في البيان، "ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية

للعراق عاودت غربان الشر الإسرائيلية استهداف الحشد الشعبي،

وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الاراضي العراقية

بمحافظة الأنبار على طريق عكاشات القائم بمسافة تقرب من 15 كيلو

مترا عن الحدود مما ادى الى استشهاد مجاهد وإصابة آخر بجروح

بليغة".واضافت، "هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل

الطيران الأمريكي للمنطقة فضلا عن بالون كبير للمراقبة بالقرب

من مكان الحادث، وتزامن مع بدء المرحلة الرابعة من

عمليات إرادة النصر في غرب العراق بمشاركة قواتنا البطلة من

جيش وشرطة وحشد والتي تلاحق فلول الجماعات الإرهابية"..وتابعت، "نعاهد الشعب العراقي الأصيل ان هذا الاعتداء لن يثني قوات

الحشد الشعبي عن اداء دورها الوطني في مكافحة الارهاب والدفاع

عن أرض العراق وأمنه وكرامته والتصدي للعدوان والجهات الداعمة

له".

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