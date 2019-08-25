2019/08/25 | 21:37

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أكبر عملية للقوة الصاروخية اليمنية ..



إطلاق عشرة صواريخ باليستية على مواقع حساسة في جيزان

نفذت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية، اليوم الأحد،

أكبر عملية لها منذ بدء العدوان تمثلت بإطلاق عشرة صواريخ باليستية من

نوع ” بدر1″ على أهداف حساسة في جيزان.وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد” يحيى سريع” أن القوة الصاروخية

نفذت عملية واسعة جدا في العمق السعودي، تمثلت العملية بإطلاق عشرة

صواريخ بالستية نوع “بدر 1” باتجاه جيزان واستهدفت مرابض الطائرات

الحربية والاباتشي في مطار جيزان الإقليمي ومواقع عسكرية أخرى في

جيزان وقد أصابت أهدافها بدقة عالية.وأكد ” سريع ” أن العملية أصابت قيادة الجيش السعودي بالرعب

والهلع وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي، مشيرا إلى أن

هذه العملية تعتبر أكبر عملية للقوة الصاروخية بالأسلحة البالستية

المتوسطة منذ بدء العدوان.

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