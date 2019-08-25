2019/08/25 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qYyxuS_2HGQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد اجواء بصرية في ساحات وسطية #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد اجواء بصرية في ساحات وسطية #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).