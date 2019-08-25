ملابسات العثور على جثة رجل بنهر في خانقين..إنتحار على الضفة !

2019/08/25 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر أمني رفيع، اليوم الأحد، تفاصيل التحقيق الخاص بالعثورعلى جثة رجل وعليه اثر اطلاق نار في نهر بقضاء خانقين في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن"التحقيقات الأولية بشأن جثة الرجل الأربعيني الذي تم العثور عليه مقتولا برصاصة في الرأس بنهر الوند في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى ، أظهرت أن الحادثة إنتحار وليست جريمة".

وأضاف أن"التسجيلات الصوتية والفيديوية كشفت عن اتصاله بأحد اخوته قبل الحادثة للحديث حول أموال وتواجده على ضفة النهر وترده لمدة ربع ساعة ومن ثم قام بعد ذلك بإطلاق رصاصة على نفسه وسقط في المياه".

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه الى ان "المعلومات أفادت بأن الضحية انتحر بسبب ضغوطات وتراكم الديون عليه".

وكانت الشرطة قد عثرت ظهر اليوم على جثة رجل متوسط العمر وعليه أثر إطلاق نار في نهر الوند بقضاء خانقين.

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