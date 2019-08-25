الحشد الشعبي يتهم غربان إسرائيل بقصف قواته على الحدود تحت غطاء أمريكي

2019/08/25 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اتهم عمليات الحشد الشعبي، مساء اليوم الأحد، من ما أسمتها بـ"غربان الشر الإسرائيلية" بقصف قوات اللواء 45 في محافظة الأنبار على الحدود العراقية السورية.

وقالت عمليات الحشد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية للعراق عاودت غربان الشر الإسرائيلية استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الاراضي العراقية بمحافظة الأنبار على طريق عكاشات القائم بمسافة تقرب من ١٥ كيلو مترا عن الحدود".

وأشارت إلى أن القصف "أدى إلى استشهاد مجاهد وإصابة آخر بجروح بليغة".

وأضافت "هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي للمنطقة فضلا عن بالون كبير للمراقبة بالقرب من مكان الحادث".

ولفتت عمليات الحشد إلى أن القصف "تزامن مع بدء المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر في غرب العراق بمشاركة قواتنا البطلة من جيش وشرطة وحشد والتي تلاحق فلول الجماعات الإرهابية".

وختمت بالقول "نعاهد الشعب العراقي الأصيل ان هذا الاعتداء لن يثني قوات الحشد الشعبي عن اداء دورها الوطني في مكافحة الاٍرهاب والدفاع عن أرض العراق وأمنه وكرامته والتصدي للعدوان والجهات الداعمة له".

وكانت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، قد أكدت مساء اليوم الأحد، مقتل اثنين وإصابة ثالث بقصف بطائرتين مسيرتين في قاطع عمليات الأنبار.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "طائرتين مسيرتين مجهولتين استهدفتا، اليوم، نقطة ثابتة للواء 45 بالحشد الشعبي في قاطع عمليات الأنبار (15 كم عن الحدود العراقية السورية)، ما اسفر عن استشهاد مقاتلين اثنين من اللواء 45 وإصابة آخر واحتراق عجلتين".

وأرفقت القيادة مع بيانها صوراً للعجلات التي تم قصفها.

إلا أن اللواء 45 في الحشد الشعبي، أفاد مساء اليوم الأحد، بأن الطائرة المسيرة قصفت مخزناً للعتاد تابع له في قضاء القائم، وما زالت تحوم في السماء حول قطعاته المنتشرة على الشريط الحدودي.

وذكر اللواء في منشور على صفحة منسوبة له في موقع "فيسبوك"، وتابعته "الغد برس"، أن "طائرة مسيرة قصفت اليوم مخازن للعتاد في قضاء القائم، وهذا الفعل المتكرر دليلاً قاطعاً على ان هناك محاولات لاضعاف الحشد الشعبي من قبل التحالف الدولي".

وأضاف "قيادة عمليات الجزيرة التابعة لهيئة الحشد الشعبي، اشارت الى ان هذه الطائرة نفذت ضربات على مخازن العتاد التابعة للواء 45 في قضاء القائم ولا تزال تحوم حول قطعاته".

يشار الى ان انباء اولية، تشير الى تورط اسرائيل في الضربة، التي ادت كذلك الى مقتل القيادي في اللواء علي الدبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يتهم غربان إسرائيل بقصف قواته على الحدود تحت غطاء أمريكي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يتهم غربان إسرائيل بقصف قواته على الحدود تحت غطاء أمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).