الحشد الشعبي يصدر بيانًا بشأن الاستهداف الذي تعرضت له قطعاته في الانبار

2019/08/25 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اصدر الحشد الشعبي، اليوم الاحد، بيانًا بشأن الاستهداف الذي تعرض له اللوء (٤٥) في قضاء القائم غرب محافظة الانبار.فيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا) صدق الله العلي العظيم ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية للعراق عاودت غربان الشر الإسرائيلية استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة […]

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