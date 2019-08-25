ماجدة التميمي: نفقات الرئاسات الثلاث تبلغ 1 بالمئة فقط من موازنة العام الحالي

2019/08/25 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت النائبة ماجدة التميمي، توضيحا بشأن ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي، حول تصريحاتها السابقة عن موازنة الرئاسات الثلاث.

وذكر المكتب الإعلامي للتميمي، انها اشارت في تغريدة سابقة، الى مجمل النفقات السيادية في موازنة العام الحالي، والتي تبلغ ستة وأربعين ترليونا، وستمئة مليار دينار عراقي، وتشمل ثمان وثلاثين فقرة، من بينها الرئاسات الثلاث، مبينا ان الجهات الأخرى المشمولة بالنفقات هي هيئة الحشد الشعبي، ووزارة الخارجية، وجهاز مكافحة الإرهاب بوزارة الدفاع، والمحكمة الاتحادية العليا، ومفوضية الانتخابات، ومفوضية حقوق الانسان، وهيئة المساءلة والعدالة، إضافة الى عدد من الهيئات الأخرى.

وأضاف المكتب الإعلامي للنائبة، ان نسبة نفقات الرئاسات الثلاث، تبلغ واحدا بالمئة فاصلة أربع من المئة، من اجمالي المبلغ المذكور، داعيا الى استسقاء الأخبار والمعلومات الدقيقة، من المواقع الرسمية للنائبة التميمي، فيما أكد المكتب انه غير مسؤول، عن الاخبار التي تنشر في المواقع الاخرى.

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