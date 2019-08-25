الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن “غربان الشر الاسرائيلية”

2019/08/25 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطورة برس اتهمت عمليات الحشد الشعبي، مساء اليوم الأحد، ما أسمتها بـ”غربان الشر الإسرائيلية” بقصف قوات اللواء 45 في محافظة الأنبار على الحدود العراقية السورية.وقالت عمليات الحشد في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية للعراق عاودت غربان الشر الإسرائيلية استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في

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