الحوثيون يشنون “أكبر” هجوم صاروخي باليستي على السعودية

2019/08/25 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية شن هجوم واسع بـ 10 صواريخ باليستية على جنوب السعودية، قائلة إن العملية خلفت عشرات القتلى والجرحى بين عناصر الجيش السعودي.وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان أصدره بهذا الصدد: “في عملية واسعة جدا القوة الصاروخية تطلق عشرة صواريخ باليستية من نوع […]

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