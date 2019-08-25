الحوثيون يشنون هجوماً على السعودية بـ10 صواريخ

2019/08/25 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية شن هجوم واسع بـ 10 صواريخ باليستية على جنوب السعودية، قائلة إن العملية خلفت عشرات القتلى والجرحى بين عناصر الجيش السعودي.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان، تابعته “كلكامش برس”، “في عملية واسعة جدا القوة الصاروخية تطلق عشرة صواريخ باليستية من نوع بدر 1 باتجاه جازان استهدفت مرابض الطائرات الحربية والأباتشي في مطار جازان الإقليمي ومواقع عسكرية أخرى في جازان، وقد أصابت أهدافها بدقه عالية”.

وأضاف سريع أن “العملية الصاروخية أصابت قيادة الجيش السعودي بالرعب والهلع وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي”، مشدداً على أن “هذه العملية تعتبر الأكبر للقوة الصاروخية للحوثيين بالأسلحة الباليستية المتوسطة “منذ بدا العدوان”.

ولفت إلى أن “هذه العملية تأتي في إطار الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم”، خاتما قوله “نعد النظام السعودي بعمليات أكبر وأوسع كلما استمر في عدوانه وحصاره”.

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