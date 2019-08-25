قاض: لا يوجد شخص يسمى رئيس للسلطة القضائية

2019/08/25 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر القاض قاسم العبودي، الاحد، انه لا يوجد شيء اسمه رئيس للسلطة القضائية في العراق، عازيا ذلك الى ان "السلطة القضاية مفهوم وليست جسم".

وقال العبودي في حديث لـ السومرية، إن إن "القانون الذي تعمل به المحكمة الاتحادية مصاغ من قبل المحكمة نفسها، وهو يعكس وجهة نظر هذه المحكمة ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر قانونية صرفة او دستورية تنطبق مع الدستور".





واضاف العبودي، أن "الجدل بشان طبيعة عمل الحكمة الاتحادية هو جدل قديم ومهم ويشمل دستورية وشرعية هذه المحكمة"، مستدركا "نحن بحاجة الى تشريع قانون المحكمة الاتحادية لالغاء هذا الجدل".وتابع العبودي، أن "هناك محكمة اتحادية مستقلة وهناك مجلس قضاء مستقل، وليس هناك رئيس للسلطة القضائية، كما ان ليس هناك مصطلح ينطبق على سلطة قضائية، لان السلطة القضائية مفهوم وليست جسم".



واوضح أن "السلطة القضائية هي القوى المعطاة للقضاة والمحاكم للفصل في الدعاوى وهذا ما نصت عليه المادة 87 من الدستور اذ نصت على ان السلطة القضائية مستقلة وتتوالها المحاكم بجميع درجاتها، فليس هناك شخص رئيس للسلطة القضائية".





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