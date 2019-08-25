بيان هام للحشد الشعبي عن

2019/08/25 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت عمليات الحشد الشعبي، الأحد، بيانا بشأن الاستهداف الذي طال قوات الحشد الشعبي في القائم غرب محافظة الأنبار من قبل طائرتين مسيرتين....

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