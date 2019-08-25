سلطات إقليم كردستان: وفاة “بريار” حزنا على مقتل والده بهجوم لداعش الارهابي

2019/08/25 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات في إقليم كردستان، وفاة طفل متأثرا بمقتل والده قبل أيام، في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت مصادر في الإقليم، ان الطفل “بريار آسو”، البالغ من العمر اربع سنوات، فارق الحياة في المستشفى بمحافظة السليمانية، والتي نقل اليها قبل يومين نتيجة لإصابته بجلطتين قلبيتين، وجلطة دماغية، بعد تدهور حالته الصحية والنفسية بشكل كبير، وإمتناعه عن الطعام، عقب سماعه نبأ مقتل والده، الذي كان عنصرا في قوات الامن الكردية، في هجوم شنه تنظيم داعش، في منطقة تقع بين محافظة ديالى وقضاء كلار التابع للسليمانية، في الحادي والثلاثين من تموز الماضي.

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