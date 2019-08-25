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شاهد بالفيديو.. لبنان | السيد حسن نصرالله : الهجوم المسير الانتحاري هو اول عمل عدواني منذو 14 اب 2006


شاهد بالفيديو.. لبنان | السيد حسن نصرالله : الهجوم المسير الانتحاري هو اول عمل عدواني منذو 14 اب 2006
2019/08/25 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: mfL5WRKBuK8

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