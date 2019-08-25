طقس غريب في العراق الى نهاية الشهر

2019/08/25 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع متنبئ جوي، زخات رعدية في العراق الى نهاية الشهر الجاري مع استمرار للرطوبة في محافظتين.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك "تشير توقعات الامطار الى فرص لزخات رعدية شمال وغرب البلاد للفترة القادمة اي من الآن لغاية نهاية الشهر الحالي".ولفت الى "استمرار الاجواء الرطبة في مدينتي البصرة وميسان خلال الايام القادمة، على ان تتناقص بين فترة واخرى".وأشار الى "اشارات برق في مدينة الرطبة غرب الانبار رصدتها صورة الاقمار مساء الاحد".ونشر عطية درجات الحرارة المسجلة ظهر اليوم الاحد تحت الاشعاع الشمسي المباشر.انتهى

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