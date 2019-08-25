2019/08/25 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتلتيكو مدريد يخطف فوزاً صعباً من ليجانيس ويتصدر الدوري الاسباني

تأریخ التحریر: : 2019/8/25 21:53

• 17 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتلتيكو مدريد يخطف فوزاً صعباً من ليجانيس ويتصدر الدوري الاسباني) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتلتيكو مدريد يخطف فوزاً صعباً من ليجانيس ويتصدر الدوري الاسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).