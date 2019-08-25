ظريف من فرنسا: الدبلوماسية النشطة مستمرة للتعاطي البناء

2019/08/25 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة له على تويتر ان الدبلوماسية النشطة مستمرة بما يخدم التعاطي البناء.

ونشر وزير الخارجية الايراني محمد جواد

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