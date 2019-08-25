بعثة الحج تعلن الانتهاء من التفويج العكسي لجميع حجاج البر بأمان وانسيابية

2019/08/25 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني في بيان، تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن" البعثة أنهت اليوم تفويج حجاج البر البالغ عددهم 24247 حاجًا عبر منفذ عرعر الحدودي"، مؤكداً "تحقيق البعثة نجاحاً كبيراً هذا العام بنقل جميع حجاج البر خلال 10 ايام من انطلاق عملية نقلهم، رغم ارتفاع عددهم هذا العام بنحو الضعف عن العام الماضي".

وأضاف الكناني أن" البعثة سيرت 1041 حافلة حديثة ومكيفة لنقل الحجاج من الديار المقدسة إلى محافظاتهم، حيث كان للجهات الساندة من الاجهزة الامنية وطيران الجيش والحشد الشعبي والعتبتين الحسينية والعباسية والوقفين الشيعي والسني ومحافظتي الانبار وكربلاء المقدسة دور مهم في انجاح تفويج الحجاج وتأمين الحماية والخدمة لهم".انتهى.ص.هـ.ح.

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