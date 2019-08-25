الداخلية تفتح باب التقديم للدورة التاسعة لمعهد اعداد مفوضي الشرطة

2019/08/25 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية إدارة التطوع في وزارة الداخلية، فتح باب التقديم للدورة ( التاسعة ) لمعهد إعداد مفوضي الشرطة ( للذكور فقط ) لخريجي الدراسة المتوسطة بواقع (300 طالب) ولجميع المحافظات للمدة من (27-8-2019 ) ولغاية ( 5-9-2019 ) .

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