عمليات الحشد الشعبي تصدر بياناً بشأن الاستهداف الذي تعرضت له قطعات الحشد في الأنبار

2019/08/25 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت عمليات الحشد الشعبي، اليوم الأحد، بياناً بشأن الاستهداف الذي طال قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار من قبل طائرتين مسيرتين.

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