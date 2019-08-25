حقوق الانسان: 500 عائلة نازحة تعاني من انعدام العناية الصحية والمياه في كربلاء

2019/08/25 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في كربلاء، الأحد، وجود 500 عائلة نازحة مكونة من 2404 شخصا في قضاء الحر بكربلاء يعانون من عدم وجود مدارس أو مراكز صحية أو مياه للاسالة.وقال مدير المكتب ماجد المسعودي لـ /المعلومة/ إن “500 عائلة نازحة من الموصل بينهم 101 امرأة من الارامل والمطلقات و 131 […]

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