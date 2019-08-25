الدفاع المدني : انتشال 7جثث تعود لمدنيين من بقايا ضحايا عصابات داعش وسط الموصل

2019/08/25 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت فرق الدفاع المدني عن انتشال سبع جثث من بقايا ضحايا عصابات داعش الارهابية في منطقة المكاويين وسط الموصل القديمة.وقال النقيب عمر جمال ان “فرق الدفاع المدني في مدينة الموصل تمكنت من انتشال سبع جثث تعود لعائلة بينهم طفلان خلال عملية رفع الانقاض داخل المنطقة للمباشرة باعمارها “.واضاف ان”الجثث سلمت للطب العدلي الشرعي بالموصل […]

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