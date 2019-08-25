2019/08/25 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

دعا ائتلاف النصر، الاحد (25 اب 2019)، الحكومة الى ممارسة مسؤولياتها لضمان السيادة العراقية.

وأكد...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ائتلاف النصر يطالب الحكومة بممارسة مسؤولياتها لضمان السيادة العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ائتلاف النصر يطالب الحكومة بممارسة مسؤولياتها لضمان السيادة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).