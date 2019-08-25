2019/08/25 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خاص/ خطوة برس كشف مصدر رفيعة في الدفاع الجوي، اليوم الاحد، ان مسار الطائرات التي قصفت عجلات الحشد الشعبي في منطقة القائم كان عبر منطقة أربد الاردنية.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “الطائرات المسيرة التي حلقت في اجواء القائم كان عددها 3، تمت معالجة طائرة، فيما نفذت الطائرات الاخرى عملية قصف عجلات اللواء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر لـ”خطوة برس”: مسار الطائرات التي قصفت القائم كان عبر مدينة أربد الاردنية وكالة خطوة برس.

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