2019/08/25 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو والصور.. ما سببه قصف الطائرة المسيرة على الحشد في الانبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/25 | 22:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو والصور.. ما سببه قصف الطائرة المسيرة على الحشد في الانبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو والصور.. ما سببه قصف الطائرة المسيرة على الحشد في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).