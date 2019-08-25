2019/08/25 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الأمن والدفاع النيابية: تطالب بعقد اجتماعين طارئين لمجلس الوزراء ومجلس النواب لمناقشة الاعتداءات الصهيونية على مقار الحشد الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/25 | 22:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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