خالد الملا لـ

2019/08/25 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، اليوم الاحد، بعض القيادات السنية تذهب لاميركا بطائرات خاصة لمطالبتها بتخليصهم من الحشد.

وقال الملا في

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