محافظ واسط يقيم دعوة قضائية ضد «شيخ عشيرة»

2019/08/25 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

واسط

اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، يوم الاحد، عن إقامة

دعوى قضائية ضد احد شيوخ العشائر في المحافظة لقيامه بطلب فصل

عشائري من احد الضباط في القوات الأمنية.

وقال المياحي في بيان ان "إحدى العشائر في منطقة ناحية واسط

(الدجيلي) قامت بالتعرض لأحد الضباط المهنيين الذي قام وفريقه

الامني من تنفيذ الواجب الامني في ألقاء القبض على أحد المطلوبين

للقضاء والصادر بحقه حكمين اعدام وأثناء تنفيذ الواجب تعرض المطلوب

للقضاء للأجهزة الامنية وفتح النار عليهم وبذلك استخدمت القوة

الامنية صلاحياتها وأطلقت النار على المعتدي مما ادى الى مقتله".

وأضاف انه "بعد ذلك قامت عشيرة المقتول بملاحقة الضابط المسؤول

عشائريا وطلب فصل عشائري وهذه سابقة خطيرة تخالف القانون والسنن

العشائرية الاصيلة".

وتابع انه "من واجبنا كرئيس لجنة أمنية عليا أقمنا دعوى قضائية بحق

رئيس تلك العشيرة الكريمة لأنه زعزع الامن بالمحافظة ولا نسمح ابدا

التعرض لابطال الاجهزة الامنية كما وعلى قيادة الشرطة تنفيذ أوامر

القضاء بالتعامل مع هكذا حالات وفق قانون الارهاب الذي شرعه القضاء

العراقي".

ودعا المياحي "أمراء وشيوخ واسط للوقوف بشكل جاد أمام تلك الحالات

التي لا تمثل حرص ووطنية عشائرنا الاصيلة".

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