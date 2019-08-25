2019/08/25 | 22:57

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الحشد الشعبي: طائرتان اسرائيليتان استهدفتا قطعاتنا في الأنبار

كلمة -

بغداد

أكدت عمليات الحشد الشعبي، يوم الاحد، ان طائرتين

اسرائيليتين اخترقتا الاجواء العراقية واستهدفت قطعات الحشد الشعبي

على بعد 15 كم عن الحدود مع سوريا.

وذكرت العمليات في بيان، ان "ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية

للعراق عاودت غربان الشر الإسرائيلية استهداف الحشد الشعبي، وهذه

المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الاراضي العراقية بمحافظة

الأنبار على طريق عكاشات القائم بمسافة تقرب من ١٥ كيلو مترا عن

الحدود مما ادى الى استشهاد مجاهد وإصابة آخر بجروح بليغة"، على حد

تعبير البيان.

وأضافت، ان "هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل

الطيران الأمريكي للمنطقة فضلا عن بالون كبير للمراقبة بالقرب من

مكان الحادث، وتزامن مع بدء المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر

في غرب العراق بمشاركة قواتنا البطلة من جيش وشرطة وحشد والتي تلاحق

فلول الجماعات الإرهابية".

وأشارت الى، ان "الاعتداء لن يثني قوات الحشد الشعبي عن اداء دورها

الوطني في مكافحة الاٍرهاب والدفاع عن أرض العراق".

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