نفط الوسط يضم علي قاسم من الطلبة

2019/08/25 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةتعاقد فريق نفط الوسط مع اللاعب علي قاسم، قادمًا من فريق الطلبة، ليمثل عندليب الفرات الأوسط، في الموسم المقبل.وقال مشرف الفريق فراس بحر العلوم، إن الفريق أكمل تعاقداته باستثناء لاعب واحد ننتظر حصوله على بطاقة الاستغناء الخاصة به لإعلان التعاقد معه بشكل رسمي.وأوضح أن الفريق سيغادر إلى تركيا للدخول بمعسكر تدريبي في مدينة أزمت، الخميس المقبل، ويستمر المعسكر لمدة أسبوعين تحضيرًا للموسم المقبل ويتضمن إقامة 3 مباريات تجريبية.وأشار إلى أن نادي نفط الوسط حدد يوم، الأربعاء المقبل، موعدًا لإقامة المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني للفريق في مدينة النجف وستكون الدعوة عامة لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر.يشار إلى أن الجهاز الفني لفريق نفط الوسط، بقيادة راضي شنيشل ويساعده كل من جبار هاشم ومدرب اللياقة البدنية الإسباني بابلو كابلو ومدرب الحراس صالح حميد.

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