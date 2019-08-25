2019/08/25 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: E-gY67K4AeY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #تخاريف | هجرة أحمد فهمي لأمريكا بسن ال ١٩ سنة وشهادته على طلاق والديه) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #تخاريف | هجرة أحمد فهمي لأمريكا بسن ال ١٩ سنة وشهادته على طلاق والديه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).