الكندي: أمريكا متواطئة مع إسرائيل في استهداف المقاومة وستفشل لهذه الأسباب

2019/08/25 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اكد رئيس شبكة هدف هاشم الكندي، الاحد، ان امريكا متواطئة مع إسرائيل في استهداف المقاومة وفضائلها وهذا سيفشل.وبين الكندي في مقابلة متلفزة تابعتها /المعلومة/، ان امريكا ممتعضة من تحقيق المنجزات المتحققة على يد الحشد الشعبي وفضائل المقاومة من خلال انتصارهم على داعش الإجرامي”.واضاف ان “فصائل المقاومة قادرة على اسقاط الطائرات المعادية […]

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